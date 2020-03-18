18.03.2020 19:39

Сильно избил любовницу: копы поймали дебошира

Полицейские Харькова разоблачили мужчину в нанесении тяжких телесных повреждений сожительнице.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 марта 2020 года около 18:40 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире на улице Академика Проскуры обнаружена 43-летняя женщина с телесными повреждениями.

Женщину госпитализировали бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом бессознательном состоянии в харьковской больнице.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Работники установили, что потерпевшую избил ее 39-летний сожитель.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.