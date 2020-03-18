18.03.2020 16:07

Мужчина, который возил в багажнике нелегалов, предстанет перед судом

Дергачевской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который из корыстных побуждений незаконно переправлял людей через государственную границу Украины.



//khar.gp.gov.ua

Напомним, 39-летний житель Дергачевского района незаконно переправлял людей через государственную границу Украины в собственном автомобиле «Фольксваген».



Гражданин другой страны, чтобы избежать депортации, пересечь государственную границу без оформления надлежащих документов и попасть в Российской Федерации, передал злоумышленнику 500 долларов США за «услугу». Получив указанную сумму, мужчина спрятал нелегала под вещами и пытался пройти проверку таможенного и паспортного контроля МАПП «Гоптовка». Автомобиль остановили, а злоумышленника задержали сотрудники УСБУ в Черкасской области.



Досудебное расследование осуществляли сотрудники ОП ГУНП в Харьковской области.



Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.