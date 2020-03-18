Бдительные пенсионеры помешали браконьерам уничтожать лес под Харьковом (ФОТО)

17 марта в 18:00 в Змиевской отдела полиции поступило сообщение от 65-летней женщины о том, что в селе Борки неизвестные лица вырубают лес и вывозят его грузовиками.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции.
В лесополосе правоохранители обнаружили грузовой автомобиль «ЗИЛ 131-СПГ». В кузове транспортного средства находилась спиленные дубы и ясени, объемом примерно 8 кубических метров. Каких-либо документов на обнаруженную древесину водитель указанного автомобиля предоставить не смог.
Кк рассказал начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов, автомобиль с древесиной и бензопилу, которой пилили деревья, изъяты.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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