18.03.2020 15:51

Бдительные пенсионеры помешали браконьерам уничтожать лес под Харьковом (ФОТО)

17 марта в 18:00 в Змиевской отдела полиции поступило сообщение от 65-летней женщины о том, что в селе Борки неизвестные лица вырубают лес и вывозят его грузовиками.



://hk.npu.gov.ua

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции.

В лесополосе правоохранители обнаружили грузовой автомобиль «ЗИЛ 131-СПГ». В кузове транспортного средства находилась спиленные дубы и ясени, объемом примерно 8 кубических метров. Каких-либо документов на обнаруженную древесину водитель указанного автомобиля предоставить не смог.

Кк рассказал начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов, автомобиль с древесиной и бензопилу, которой пилили деревья, изъяты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.