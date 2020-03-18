Главная Новости Криминал и происшествия Бдительные пенсионеры помешали браконьерам уничтожать лес под Харьковом (ФОТО)
18.03.2020  15:51   

Бдительные пенсионеры помешали браконьерам уничтожать лес под Харьковом (ФОТО)

17 марта в 18:00 в Змиевской отдела полиции поступило сообщение от 65-летней женщины о том, что в селе Борки неизвестные лица вырубают лес и вывозят его грузовиками.


://hk.npu.gov.ua

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции.

В лесополосе правоохранители обнаружили грузовой автомобиль «ЗИЛ 131-СПГ». В кузове транспортного средства находилась спиленные дубы и ясени, объемом примерно 8 кубических метров. Каких-либо документов на обнаруженную древесину водитель указанного автомобиля предоставить не смог.

Кк рассказал начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов, автомобиль с древесиной и бензопилу, которой пилили деревья, изъяты.

 Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  лес, вырубка, харьковщина, полиция, задержание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия Криминальная «фермерша» не убедила прокуроров, что присвоила пару гектаров леса в пригороде Харькова для сельского хозяйства 26.11 Власть Вырубки елок в лесах под Харьковом к Новому году нельзя буде проверять «в смартфоне» 04.11 Криминал и происшествия Стрельба по грибнику: версия полиции (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 