На Салтовке мужчина вышел за покупками и умер (ФОТО, Обновление)

Причина смерти уточняется.
18 марта в 12:40 в Московский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что возле дома 42/1 по улице Валентиновской умер 78-летний мужчина.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
Напомним, что социальные сети сообщали о смерти мужчины на Салтовке.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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