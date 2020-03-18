18.03.2020 14:13

На Салтовке мужчина вышел за покупками и умер (ФОТО, Обновление)

Причина смерти уточняется.



// Facebook

18 марта в 12:40 в Московский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что возле дома 42/1 по улице Валентиновской умер 78-летний мужчина.

По предварительным данным, видимых телесных повреждений на теле гражданина не обнаружено.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.



В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Напомним, что социальные сети сообщали о смерти мужчины на Салтовке.