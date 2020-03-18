18.03.2020 11:52

В полночь животные остались без корма, а хозяева без сарайчика

Валковский район: спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.



://kh.dsns.gov.ua

18 марта в 00:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Мельниково, ул. Новая, 1.

По прибытию к месту вызова установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено перекрытия хозяйственной постройки на площади 10 кв.м. и 2 т. соломы. Существовала угроза распространения огня на большую площадь и другие рядом расположенные здания. Оперативными действиями спасателей пожар удалось локализовать в 01:05 и ликвидировать в 01:50.

Причина возникновения возгорания устанавливается.