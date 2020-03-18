В полночь животные остались без корма, а хозяева без сарайчика

Валковский район: спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.
18 марта в 00:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Мельниково, ул. Новая, 1.
По прибытию к месту вызова установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено перекрытия хозяйственной постройки на площади 10 кв.м. и 2 т. соломы. Существовала угроза распространения огня на большую площадь и другие рядом расположенные здания. Оперативными действиями спасателей пожар удалось локализовать в 01:05 и ликвидировать в 01:50.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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