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18.03.2020  11:52   

В полночь животные остались без корма, а хозяева без сарайчика

Валковский район: спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.


://kh.dsns.gov.ua

18 марта в 00:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Мельниково, ул. Новая, 1.

По прибытию к месту вызова установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено перекрытия хозяйственной постройки на площади 10 кв.м. и 2 т. соломы. Существовала угроза распространения огня на большую площадь и другие рядом расположенные здания. Оперативными действиями спасателей пожар удалось локализовать в 01:05 и ликвидировать в 01:50.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, проводка, харьковщина, пострадавшие, спасатели
 
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