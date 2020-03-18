18.03.2020 11:22

Харьковские таможенники остановили авто, нашпигованное антибиотиками (ФОТО)

Контрабандист пытался через «Гоптовку» ввезти в Украину лекарства по «зеленому коридору», более чем в 20 раз превысив допустимую норму ввоза лекарств.



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Во время устного опроса нарушитель заявил, что не перемещает через таможенную границу Украины любого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических веществ и других товаров, которые запрещены к перемещению через таможенную границу Украины или подлежащих обязательному декларированию.

Но в ходе проведения таможенного осмотра салона автомобиля, внутри подушек заднего пассажирского сиденья были обнаружены лекарственные средства различных наименований и маркировок в количестве 114 упаковок.

Среди которых

«СЕКСТАФАГ",

"Микроген",

"Гель с бактериофага ФАГОДЕРМ 50 мл,

« Пантогам 250 мг

и другие общей стоимостью 31 590,94 грн.

Согласно постановлению КМУ от 23 мая 2012 № 458 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания» установлено, что граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины лекарственные средства в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одного человека.

Согласно части первой статьи 197 Таможенного кодекса Украины определено, что в случаях, предусмотренных законом, на отдельные товары устанавливаются ограничения по их перемещения через таможенную границу Украины.

Пропуск таких товаров через таможенную границу Украины и / или их выпуск в зависимости от требований соответствующего закона осуществляются таможенными органами на основании полученных от государственных органов соответствующих разрешительных документов.

Таким образом, указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.