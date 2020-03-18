Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские таможенники остановили авто, нашпигованное антибиотиками (ФОТО)
18.03.2020  11:22   

Харьковские таможенники остановили авто, нашпигованное антибиотиками (ФОТО)

Контрабандист пытался через «Гоптовку» ввезти в Украину лекарства по «зеленому коридору», более чем в 20 раз превысив допустимую норму ввоза лекарств.


//facebook.com/SBnewcustoms/

Во время устного опроса нарушитель заявил, что не перемещает через таможенную границу Украины любого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических веществ и других товаров, которые запрещены к перемещению через таможенную границу Украины или подлежащих обязательному декларированию.
Но в ходе проведения таможенного осмотра салона автомобиля, внутри подушек заднего пассажирского сиденья были обнаружены лекарственные средства различных наименований и маркировок в количестве 114 упаковок. 

Среди которых

  • «СЕКСТАФАГ",
  • "Микроген",
  • "Гель с бактериофага ФАГОДЕРМ 50 мл,
  • « Пантогам 250 мг
  • и другие общей стоимостью 31 590,94 грн.

Согласно постановлению КМУ от 23 мая 2012 № 458 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания» установлено, что граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины лекарственные средства в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одного человека.
Согласно части первой статьи 197 Таможенного кодекса Украины определено, что в случаях, предусмотренных законом, на отдельные товары устанавливаются ограничения по их перемещения через таможенную границу Украины. 

Пропуск таких товаров через таможенную границу Украины и / или их выпуск в зависимости от требований соответствующего закона осуществляются таможенными органами на основании полученных от государственных органов соответствующих разрешительных документов.
Таким образом, указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   Слобожанская таможня Гостаможслужбы
 Тэги:  таможня, кодекс, харьков, пропуск, лекарства, контрабанда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Экономика и промышленность Слобожанская таможня отметила первые 100 дней работы в новых условиях 16.03 Криминал и происшествия Харьковский таможенник организовал платный канал в Россию для нелегалов (ФОТО) 13.03 Криминал и происшествия «Деньги ходят» за запчастями по Слобожанской таможне
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 