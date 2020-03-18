Харьковские таможенники остановили авто, нашпигованное антибиотиками (ФОТО)

Контрабандист пытался через «Гоптовку» ввезти в Украину лекарства по «зеленому коридору», более чем в 20 раз превысив допустимую норму ввоза лекарств.
Во время устного опроса нарушитель заявил, что не перемещает через таможенную границу Украины любого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических веществ и других товаров, которые запрещены к перемещению через таможенную границу Украины или подлежащих обязательному декларированию.
Но в ходе проведения таможенного осмотра салона автомобиля, внутри подушек заднего пассажирского сиденья были обнаружены лекарственные средства различных наименований и маркировок в количестве 114 упаковок.
Среди которых
Согласно постановлению КМУ от 23 мая 2012 № 458 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания» установлено, что граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины лекарственные средства в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одного человека.
Согласно части первой статьи 197 Таможенного кодекса Украины определено, что в случаях, предусмотренных законом, на отдельные товары устанавливаются ограничения по их перемещения через таможенную границу Украины.
Пропуск таких товаров через таможенную границу Украины и / или их выпуск в зависимости от требований соответствующего закона осуществляются таможенными органами на основании полученных от государственных органов соответствующих разрешительных документов.
Таким образом, указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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