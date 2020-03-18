Под Харьковом тушат ветлечебницу (ФОТО)

В Золочевском районе произошел пожар в больнице ветеринарной медицины.
18 марта в 5:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании Золочевский районной больницы ветеринарной медицины, расположенной в поселке Березовка.
К месту вызова направили 4 оперативные подразделения ГСЧС из Золочевского и Дергачевского районов. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила более 200 м.кв. Горела крыша здания.
На тушение огня подано 5 пожарных стволов, работают 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
В 7:00 зафиксирована локализация пожара.
Причина его возникновения устанавливается.
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С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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