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18.03.2020  11:05   

Под Харьковом тушат ветлечебницу (ФОТО)

В Золочевском районе произошел пожар в больнице ветеринарной медицины.


// ГСЧС

18 марта в 5:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании Золочевский районной больницы ветеринарной медицины, расположенной в поселке Березовка.

К месту вызова направили 4 оперативные подразделения ГСЧС из Золочевского и Дергачевского районов. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила более 200 м.кв. Горела крыша здания.

На тушение огня подано 5 пожарных стволов, работают 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

В 7:00 зафиксирована локализация пожара.

Причина его возникновения устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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