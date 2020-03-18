18.03.2020 11:05

Под Харьковом тушат ветлечебницу (ФОТО)

В Золочевском районе произошел пожар в больнице ветеринарной медицины.



// ГСЧС

18 марта в 5:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании Золочевский районной больницы ветеринарной медицины, расположенной в поселке Березовка.



К месту вызова направили 4 оперативные подразделения ГСЧС из Золочевского и Дергачевского районов. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила более 200 м.кв. Горела крыша здания.



На тушение огня подано 5 пожарных стволов, работают 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

В 7:00 зафиксирована локализация пожара.

Причина его возникновения устанавливается.