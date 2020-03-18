18.03.2020 10:29

Ребенок получил ожоги из-за загоревшегося дивана

В Балаклейском районе во время пожара пострадал 14-летний парень.



// ГСЧС

17 марта в 19:40 произошел пожар в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области. В доме № 2 на ул. Заводской загорелся диван.



К месту вызова за считанные минуты прибыли пожарные местной пожарной охраны на автоцистерне. На тот момент диван горел на площади 3 кв.м.

В результате пожара 14-летний подросток получил ожоги верхних конечностей. Каретой скорой его госпитализировали в районную больницу и после осмотра и оказания помощи отпустили домой.



Спасатели потушили огонь уже в 19:50. Причина пожара выясняется.