Ребенок получил ожоги из-за загоревшегося дивана

В Балаклейском районе во время пожара пострадал 14-летний парень.
17 марта в 19:40 произошел пожар в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области. В доме № 2 на ул. Заводской загорелся диван.
К месту вызова за считанные минуты прибыли пожарные местной пожарной охраны на автоцистерне. На тот момент диван горел на площади 3 кв.м.
В результате пожара 14-летний подросток получил ожоги верхних конечностей. Каретой скорой его госпитализировали в районную больницу и после осмотра и оказания помощи отпустили домой.
Спасатели потушили огонь уже в 19:50. Причина пожара выясняется.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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