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18.03.2020  10:29   

Ребенок получил ожоги из-за загоревшегося дивана

В Балаклейском районе во время пожара пострадал 14-летний парень.


// ГСЧС

17 марта в 19:40 произошел пожар в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области. В доме № 2 на ул. Заводской загорелся диван.

К месту вызова за считанные минуты прибыли пожарные местной пожарной охраны на автоцистерне. На тот момент диван горел на площади 3 кв.м.

В результате пожара 14-летний подросток получил ожоги верхних конечностей. Каретой скорой его госпитализировали в районную больницу и после осмотра и оказания помощи отпустили домой.

Спасатели потушили огонь уже в 19:50. Причина пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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