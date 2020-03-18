ДТП на трамвайных путях оставило район Харькова без транспорта

Авария произошла утром 19 марта.
На Полтавском Шляхе, на спуске с Холодной Горы, произошла автомобильная авария, которая перегородила путь трамваям.
«Тройку не ждите. ДТП на вокзале», – сообщают социальные сети.
Официальная информация уточняется.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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