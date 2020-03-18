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18.03.2020  09:35   

ДТП на трамвайных путях оставило район Харькова без транспорта

Авария произошла утром 19 марта.


// Telegram

На Полтавском Шляхе, на спуске с Холодной Горы, произошла автомобильная авария, которая перегородила путь трамваям.

«Тройку не ждите. ДТП на вокзале», – сообщают социальные сети.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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