17.03.2020 17:49

Ножом в грудь: женщина чудом не убила мужа (ФОТО)

Полицейские задержали злоумышленницу.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 марта 2020 года в Чугуевский райотдел поступила информация от медиков о том, что в больницу доставлен пациент с ножевым ранением.

Полицейские установили, что ранения 49-летний житель города Чугуев получил во время конфликта со своей 50-летней женой .

Они вместе употребляли алкогольные напитки.

Между супругами возникла словесная перепалка, в ходе которой женщина ударила мужа ножом.

Следователи сообщили злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.