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17.03.2020  17:49   

Ножом в грудь: женщина чудом не убила мужа (ФОТО)

Полицейские задержали злоумышленницу.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 марта 2020 года в Чугуевский райотдел поступила информация от медиков о том, что в больницу доставлен пациент с ножевым ранением.
 
Полицейские установили, что ранения 49-летний житель города Чугуев получил во время конфликта со своей 50-летней женой .
 
Они вместе употребляли алкогольные напитки.
 
Между супругами возникла словесная перепалка, в ходе которой женщина ударила мужа ножом.
 
Следователи сообщили злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков
 
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