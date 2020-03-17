Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в магазине на Салтовке: полиция начала расследование
17.03.2020  17:04   

Пожар в магазине на Салтовке: полиция начала расследование

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.


// Нацполиция

17 марта в 3:20 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей горит магазин.

По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Московского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас принимаются меры по установлению причин пожара.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков, полиция, расследование
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Криминал и происшествия На Тракторах огонь уничтожил рабочие места нескольким мелким предпринимателям 16.03 Криминал и происшествия Ночной пожар: два Доджа уничтожены огнем (ФОТО) 16.03 Экономика и промышленность Полиция Харьковщины расследует убийство пожилой женщины, которое совершил ее внук.
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 