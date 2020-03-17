17.03.2020 17:04

Пожар в магазине на Салтовке: полиция начала расследование

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.



// Нацполиция

17 марта в 3:20 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей горит магазин.



По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Московского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.



Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас принимаются меры по установлению причин пожара.