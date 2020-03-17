Пожар в магазине на Салтовке: полиция начала расследование

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.
17 марта в 3:20 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей горит магазин.
По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Московского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас принимаются меры по установлению причин пожара.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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