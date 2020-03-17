17.03.2020 17:11

Собаки долго терзали мужчину: неадекватный хозяин питбулей отправлен за решетку

Вынесен приговор владельцу бойцовских собак, напавших на мужчину.



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Суд вынес наказание владельцу собак, которые напали на мужчину, за совершение преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Руководитель Дергачевской местной прокуратуры Станислав Пиев рассказал, что 37-летнему мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

Обстоятельства дела

В июне 2018 года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали две бойцовские собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, владельца собак в настоящее время дома не было.

Питбули около 10 минут рвали руки и ноги мужчины. С многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.

Прокуратура доказала в суде, что владелец бойцовых собак не принял никаких мер, которые могли бы обезопасить прохожих от нападения агрессивных животных. Собаки без присмотра могли свободно передвигаться не только по двору, но и улице, в конце концов привело к трагедии.

Осужденный во время судебных слушаний вины не признавал, вел себя вызывающе и отказался выполнять решение суда. Это стало основанием для обращения прокуратуры в суд с ходатайством о задержании и направления указанного мужчины к местам отбывания наказания в порядке, установленном для осужденных к лишению свободы.

Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство, и осужденного задержан и направлен в места отбывания наказания в принудительном порядке.

Кроме того, Межрайонным ОГИС по Дергачевскому и Золочевскому районам Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков) выполнено решение суда в части конфискации двух питбультерьеров: бойцовских собак передано в приют общественной организации «Приют для животных Харьков».