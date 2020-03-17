17.03.2020 15:11

Пока копы сбивались с ног, парни-беглецы прятались у родственника

Под Харьковом работники полиции разыскали загулявшихся ребят, досталось - опекуну.



Пока копы сбивались с ног, парни-беглецы прятались у родственника



Как сообщает ГУ Нацполиции, Днем 14 марта 2020 года воспитанники детского дома семейного типа 14 и 17 лет ушли на прогулку и не вернулись.

На поиски несовершеннолетних был ориентирован личный состав Лозовского отдела полиции.

17 марта , благодаря неравнодушным гражданам, работники ювенальной превенции Лозовского отдела полиции совместно с оперативниками Шевченковского отделения полиции разыскали беглецов.

Они находились в гостях у родственника одного из парней в поселке Шевченково Харьковской области.

Подростков передалир их опекуну. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было. Работники полиции провели с ребятами профилактическую беседу о недопущении бродяжничества и попрошайничества.

В настоящее время решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.