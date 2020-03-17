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17.03.2020  15:11   

Пока копы сбивались с ног, парни-беглецы прятались у родственника

Под Харьковом работники полиции разыскали загулявшихся ребят, досталось - опекуну.


Пока копы сбивались с ног, парни-беглецы прятались у родственника
Как сообщает ГУ Нацполиции, Днем 14 марта 2020 года воспитанники детского дома семейного типа 14 и 17 лет ушли на прогулку и не вернулись.
 
На поиски несовершеннолетних был ориентирован личный состав Лозовского отдела полиции.
 
17 марта , благодаря неравнодушным гражданам, работники ювенальной превенции Лозовского отдела полиции совместно с оперативниками Шевченковского отделения полиции разыскали беглецов.
 
Они находились в гостях у родственника одного из парней в поселке Шевченково Харьковской области.
 
Подростков передалир их опекуну. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было. Работники полиции провели с ребятами профилактическую беседу о недопущении бродяжничества и попрошайничества.
 
В настоящее время решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропали, розыск, харьков, сбежали подростки, беглецы
 
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