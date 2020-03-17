Крепкое ДТП: легковушки не поделили перекресток на Салтовке (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 17 марта День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 марта В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.