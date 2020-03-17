Главная Новости Криминал и происшествия Крепкое ДТП: легковушки не поделили перекресток на Салтовке (ФОТО)
17.03.2020  14:11   

Крепкое ДТП: легковушки не поделили перекресток на Салтовке (ФОТО)

Видео аварии на Салтовском шоссе выложили в соцсети очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтовском шоссе - ДТП.

Здесь столкнулись легковые автомобили на перекрестке возле  8 хлебовзавода.

По рпедварителной информации, водитель Жигулей не пропустил коллегу на французе.

Информации о пострадавших пока нет

Движение затруднено. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, салтовка, салвтовское шоссе, 8 хлебозавод, перекресток
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Криминал и происшествия ДТП: талантливый водила торпедировал трамвай (ФОТО) 16.03 Криминал и происшествия ДТП: две машины вылетели в кювет (ФОТО, ВИДЕО) 16.03 Криминал и происшествия В сумерках байкер не заметил припаркованный на обочине джип и совершил ДТП (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 