17.03.2020 11:26

Опасную птицефабрику под Харьковом остановят и опечатают

Работу птицефабрики «Курганский бройлер» будет остановлено, а помещение - опечатаны по требованиям экологов с спасателей.



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Такое решение принял суд за нарушения птицефабрикой требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, передает УНН со ссылкой на постановление Харьковского окружного административного суда.

С судебным иском остановить работу птицефабрики обратилось ГУ ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям) в Харьковской области.

Контроллеры констатируют, что работа птицефабрики представляет угрозу жизни и здоровью людей, ведь здания материального склада, помещения административно бытового корпуса, весовой, механической мастерской, автогаража, убойного цеха, операторной АЗС, бытовых помещений на бригадах птичников - не оборудованы системами противопожарной защиты.

Кроме того, по данным контролеров, на птицефабрике форуме трудоспособных средств противопожарной защиты, бытовых кондиционерах отсутствуют автономные устройства электрической защиты, а в административно-бытовом корпусе компании нет подводов воды к пожарному крану.

Все эти и ряд других нарушений пожарные зафиксировали в ходе проверки птицефабрики, и составили предписание. В период с 6 по 7 мая 2019 контроллеры осуществили внеплановую проверку предприятия с целью установить, выполнило оно требования предписания. Однако птицефабрика нарушения не устранила, тогда пожарные обратились в суд.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск ГУ ГСЧС в Харьковской области, и вынес решение остановить работу птицефабрики до полного устранения компанией нарушений требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. Суд подтвердил, что работа птицефабрики создает угрозу жизни и здоровью людей. Суд также постановил обесточить эксплуатацию зданий птицефабрики и опечатать устройства отключения источников электроснабжения.

Добавим, что "Курганский бройлер" пытался оспорить решение суда, однако апелляцию проиграл.