16.03.2020 19:31

Внимание! Под Харьковом пропали два подростка (ФОТО)

Денис Бугаев и Дмитрий Ручка пошли на прогулку и не вернулись.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Лозовским отделом полиции разыскиваются Денис Бугаев, 2005 года рождения и Дмитрий Ручка, 2002 года рождения.

Ребята 14 марта 2020 года около 16:00 вместе пошли на прогулку и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Дениса: рост 165 см, карие глаза, темные волосы. Был одет в зелено-синюю куртку с капюшоном, серую кофту, черные джинсы, синие кроссовки с белой подошвой.

Приметы Дмитрия: рост 168 см, светлые короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы: татуировка на шее в виде смайла, на пальце - надпись на ноге - в виде человека, присел. Был одет в черную куртку, зеленые мокасины, спортивные штаны с красно-белыми лампасами.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 0574590064, 0959441288 или 102.