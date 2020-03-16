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16.03.2020  19:31   

Внимание! Под Харьковом пропали два подростка (ФОТО)

Денис Бугаев и Дмитрий Ручка пошли на прогулку и не вернулись.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Лозовским отделом полиции разыскиваются Денис Бугаев, 2005 года рождения и Дмитрий Ручка, 2002 года рождения.
 
Ребята 14 марта 2020 года около 16:00 вместе пошли на прогулку и до настоящего времени не вернулись.
 
Приметы Дениса: рост 165 см, карие глаза, темные волосы. Был одет в зелено-синюю куртку с капюшоном, серую кофту, черные джинсы, синие кроссовки с белой подошвой.
 
Приметы Дмитрия: рост 168 см, светлые короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы: татуировка на шее в виде смайла, на пальце - надпись на ноге - в виде человека, присел. Был одет в черную куртку, зеленые мокасины, спортивные штаны с красно-белыми лампасами.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 0574590064, 0959441288 или 102.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропали подростки, розыск, харьков
 
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