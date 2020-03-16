16.03.2020 18:57

Ночной пожар: два Доджа уничтожены огнем (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания двух автомобилей в Шевченковском районе Харькова.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 марта 2020 года в 2:25 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки горели два автомобиля Dodge Ram, которые были припаркованы возле автосалона.

По указанному в сообщении адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Шевченковского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следоваиелм сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас полицией принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.