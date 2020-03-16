Главная Новости Криминал и происшествия Ночной пожар: два Доджа уничтожены огнем (ФОТО)
16.03.2020  18:57   

Ночной пожар: два Доджа уничтожены огнем (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания двух автомобилей в Шевченковском районе Харькова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 марта 2020 года в 2:25 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки горели два автомобиля Dodge Ram, которые были припаркованы возле автосалона.
 
По указанному в сообщении адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Шевченковского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
 
Следоваиелм сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
 
Сейчас полицией принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожар, сгорели два доджа, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Экономика и промышленность Полиция Харьковщины расследует убийство пожилой женщины, которое совершил ее внук. 16.03 Криминал и происшествия При ночном пожаре в десятиэтажке угарным газом отравился ребенок 16.03 Криминал и происшествия Пара «близняшек» на проспекте Науки не давала спать двум нарядам пожарников (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 