16.03.2020 16:41

Карантин: копы ограничивают прием посетителей

Полиция просит отправлять обращения на почтовый или электронный адрес.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний, в том числе вызванных короновирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с пунктом 12.8 протокола № 5 внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области № 01-22 / 2220 от 12 марта 2020 «о ситуации по распространению корону вируса COVID - 19 в Украине и о неотложных мерах противодействия распространению корону вируса COVID - 19 в Харьковской области» личный прием граждан в административных зданиях ГУНП обмежует ься на период карантина.

Граждан, желающих обратиться к ГУНП в Харьковской области, просим сделать это письменно по почтовому адресу: ул. Жен Мироносиц 5, г.. Харьков, 61002, или направить обращение на официальный электронный адрес:

pg.npu. @ Hk. npu.gov.ua

На время временного ограничения приемов граждан во всех административных зданиях ГУНП размещены ящики "ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН» в доступных местах.