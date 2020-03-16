16.03.2020 16:41
Карантин: копы ограничивают прием посетителей
Полиция просит отправлять обращения на почтовый или электронный адрес.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний, в том числе вызванных короновирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с пунктом 12.8 протокола № 5 внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области № 01-22 / 2220 от 12 марта 2020 «о ситуации по распространению корону вируса COVID - 19 в Украине и о неотложных мерах противодействия распространению корону вируса COVID - 19 в Харьковской области» личный прием граждан в административных зданиях ГУНП обмежует ься на период карантина.
Граждан, желающих обратиться к ГУНП в Харьковской области, просим сделать это письменно по почтовому адресу: ул. Жен Мироносиц 5, г.. Харьков, 61002, или направить обращение на официальный электронный адрес:
pg.npu. @ Hk. npu.gov.ua
На время временного ограничения приемов граждан во всех административных зданиях ГУНП размещены ящики "ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН» в доступных местах.