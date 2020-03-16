16.03.2020 15:36

Харьковский таможенник организовал платный канал в Россию для нелегалов (ФОТО)

Среди «клиентов» были, в частности, фигуранты уголовных производств, находящихся в общегосударственном и международном розыске по линии Интерпола.



// СБУ

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли механизма нелегальной переправки в РФ украинцев и выходцев из азиатских стран, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



По данным следствия, организовал незаконную схему главный государственный инспектор Слобожанской таможни совместно с двумя местными жителями. Через знакомых чиновник подыскивал желающих выехать в Россию, которые не имели законных оснований для пересечения государственной границы.

По оперативной информации, клиентами группы были иностранцы, которые находятся в Украине на нелегальном положении, лица, подозреваемые в совершении преступлений на территории нашей страны и за рубежом, а также участники террористических организаций «Л/ДНР».



Стоимость нелегального трансфера составила $1.5 тысячи из каждого нелегального мигранта. В эту стоимость входил сопровождение клиента к государственной границе и разработки дальнейшего маршрута к российским Белгорода или Валуек. За доплату в размере $ 500 нелегала также могли доставить в избранное города.





13 марта 2020 три человека договорились с главным государственным инспектором таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы о пересечении границы с Российской Федерацией. За помощь в этом служащий попросил 4500 долларов США, которые и получил. После достижения договоренности автомобиль с тремя пассажирами, проводником и водителем направился в направлении границы с РФ, а вскоре его остановили правоохранители.





В порядке ст. 208 УПК Украины задержан главный государственный инспектор таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы, проводника и водителя. Во время задержания организатор преступной схемы пытался сломать собственный мобильный телефон, чтобы уничтожить доказательства. Правоохранителями изъято указанную сумму денег - 4500 долларов США, а также мобильный телефон.





Указанным трем мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Харьковской области.





Относительно служащего-таможенника и проводника суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в отношении водителя - круглосуточный домашний арест.



Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проходила совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Продолжаются следственные действия.