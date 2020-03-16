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16.03.2020  15:19   

ДТП: талантливый водила торпедировал трамвай (ФОТО)

Об оригинальной аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Плехановской возле ОБЛЭНЕРГО - ДТП.

Здесь водитель на Hyundai умудрился врезаться в трамвай.

Очевидцы и пользователи комментируют, что им интересно как он это сделал, приходя к выводу, что у человека определенный талант.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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