ДТП: талантливый водила торпедировал трамвай (ФОТО)

Об оригинальной аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Плехановской возле ОБЛЭНЕРГО - ДТП.
Здесь водитель на Hyundai умудрился врезаться в трамвай.
Очевидцы и пользователи комментируют, что им интересно как он это сделал, приходя к выводу, что у человека определенный талант.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
влажность:
давление:
ветер: