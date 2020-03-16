16.03.2020 15:19

ДТП: талантливый водила торпедировал трамвай (ФОТО)

Об оригинальной аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Плехановской возле ОБЛЭНЕРГО - ДТП.

Здесь водитель на Hyundai умудрился врезаться в трамвай.

Очевидцы и пользователи комментируют, что им интересно как он это сделал, приходя к выводу, что у человека определенный талант.