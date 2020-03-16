19-летняя пассажирка пыталась привезти из Дортмунда в Харьков галюциногенные грибы (ФОТО)

В аэропорту Харькова четверолапый пограничник вынюхал «травку» и галлюциногенные грибы.
При осуществлении пограничного контроля пассажиров, прибывших воскресным рейсом из Дортмунда, на багаж гражданки Украины, 2001 года рождения, сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических средств.
В ходе дальнейшего осмотра содержимого багажа пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили в нем вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения и грибы, которые со слов гражданки вызывают галлюцинации.
Данные вещества наша соотечественница приобрела для собственных нужд.
Вещества изъяты и направлены на экспертизу. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении уголовного преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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