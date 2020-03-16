Главная Новости Криминал и происшествия 19-летняя пассажирка пыталась привезти из Дортмунда в Харьков галюциногенные грибы (ФОТО)
16.03.2020  13:53   

19-летняя пассажирка пыталась привезти из Дортмунда в Харьков галюциногенные грибы (ФОТО)

В аэропорту Харькова четверолапый пограничник вынюхал «травку» и галлюциногенные грибы.


://hk.npu.gov.ua

При осуществлении пограничного контроля пассажиров, прибывших воскресным рейсом из Дортмунда, на багаж гражданки Украины, 2001 года рождения, сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических средств.
В ходе дальнейшего осмотра содержимого багажа пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили в нем вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения и грибы, которые со слов гражданки вызывают галлюцинации. 

Данные вещества наша соотечественница приобрела для собственных нужд.

Вещества изъяты и направлены на экспертизу. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении уголовного преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

 

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, аэропорт, конопля, марихуана, грибы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.03 Криминал и происшествия Три тинейджера и двое взрослых: под Харьковом поймана группа наркосбытчиков (ФОТО) 13.03 Криминал и происшествия На Основе поймали закладчика наркотиков (ФОТО) 11.03 Криминал и происшествия В междугороднем автобусе задержали пассажира с подозрительными баночками (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 