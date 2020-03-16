19-летняя пассажирка пыталась привезти из Дортмунда в Харьков галюциногенные грибы (ФОТО)

16.03.2020 13:53

В аэропорту Харькова четверолапый пограничник вынюхал «травку» и галлюциногенные грибы.

При осуществлении пограничного контроля пассажиров, прибывших воскресным рейсом из Дортмунда, на багаж гражданки Украины, 2001 года рождения, сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических средств.

В ходе дальнейшего осмотра содержимого багажа пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили в нем вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения и грибы, которые со слов гражданки вызывают галлюцинации.

Данные вещества наша соотечественница приобрела для собственных нужд.

Вещества изъяты и направлены на экспертизу. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении уголовного преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».