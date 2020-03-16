16.03.2020 13:26

В сумерках байкер не заметил припаркованный на обочине джип и совершил ДТП (ФОТО)

В результате аварии травмы получил 55-летний водитель мопеда. Его доставили в местную больницу.



://hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 18:20 на 622 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюме.

55-летний водитель мопеда «Viper» не заметил припаркованный на обочине автомобиль марки «Geep» с включенным аварийным светом и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями доставили в Изюмской больнице.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.