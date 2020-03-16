16.03.2020 12:21

Пьяницы, решившиеся на ограбление таксиста, «поймали» столб и хорошие сроки за вооруженный разбой и угон авто

Полиция оперативно задержала двух мужчин за совершение разбойного нападения на Салтовке



://hk.npu.gov.ua

Злоумышленниками оказались 36 и 41-летние харьковчане.

Сообщение о происшествии по улице Юбилейной поступило в полицию 15 марта около 5:20.

Полицейские установили, что 31-летний мужчина подвозил на своем автомобиле двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения.

Неожиданно злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, выгнали водителя из машины и забрали деньги в сумме 1500 грн. Проехав несколько метров, мужчины врезались в дерево, бросили автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавший сразу обратился за помощью в полицию. В результате принятых мер оба нападавших были задержаны.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.