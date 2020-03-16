Силовики задержали душегуба, зарезавшего собственную мать в квартире на Новых домах

Злоумышленником оказался 37-летний житель Немышлянская района.
Сообщение о происшествии, которое произошло в одной из квартир на улице Танкопия, поступило в дежурную часть Немышлянская отдела полиции 15 марта около 2:10.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 37-летний мужчина находился дома со своей 58-летней матерью. Между ними возник конфликт. В результате бытовой ссоры злоумышленник нанес матери удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения женщина погибла.
Вещественные доказательства изъяты.
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