16.03.2020 11:55

Полиция расследует утреннюю смерть мужчины под «скандальным» мостом у Пятихарок (ФОТО)

Авария со смертельным исходом произошла 16 марта около 6:30 под мостом на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в Киевском районе.



://hk.npu.gov.ua

По предварительным данным 24-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и въехал в опорный столб моста. От полученных телесных повреждений мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.