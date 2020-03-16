Полиция расследует утреннюю смерть мужчины под «скандальным» мостом у Пятихарок (ФОТО)

Авария со смертельным исходом произошла 16 марта около 6:30 под мостом на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в Киевском районе.
По предварительным данным 24-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и въехал в опорный столб моста. От полученных телесных повреждений мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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