Главная Новости Криминал и происшествия Полиция расследует утреннюю смерть мужчины под «скандальным» мостом у Пятихарок (ФОТО)
16.03.2020  11:55   

Полиция расследует утреннюю смерть мужчины под «скандальным» мостом у Пятихарок (ФОТО)

Авария со смертельным исходом произошла 16 марта около 6:30 под мостом на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в Киевском районе.


://hk.npu.gov.ua

По предварительным данным 24-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и въехал в опорный столб моста. От полученных телесных повреждений мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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