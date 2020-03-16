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16.03.2020  11:12   

Резня у супермаркета на Одесской: полиция разыскивает неизвестного с ножом

38-летний пострадавший с проникающими ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 марта около 16:00.

Полицейские установили, что в кафе на проспекте Гагарина между мужчиной и женщиной произошел конфликт. 38-летний посетитель, услышав ссору, вступился за женщину. Мужчины вышли на улицу, где продолжили ссору. Один из них достал из своего автомобиля бейсбольную биту, у другого в руках оказался нож. В результате злоумышленник нанес два ножевых удара 38-летнему оппоненту и скрылся.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту следственным Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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