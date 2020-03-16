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16.03.2020  11:21   

При ночном пожаре в десятиэтажке угарным газом отравился ребенок

16 марта в 4:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на проезде Садовом, 9 в Харькове.


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К месту пожара были направлены 2 пожарно-спасательных отделения 11-й пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница. На момент прибытия спасателей на первом этаже в подсобном помещении горел мусор двери в мусоросборник и входные двери в лестничную клетку на площади 6 кв.м.

В 4:43 пожарные локализовали огонь и в 05:10 ликвидирован.

Уже после ликвидации пожара стало известно, что у трехлетнего ребенока ухудшилось самочувствие. С подозрением на отравление угарным газом ее госпитализировали в Областную детскую  клиническую больницу №1. Как выяснилось, девочка с отцом до прибытия спасателей выходила наружу с 10-го этажа по задымленной лестничной клетке.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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