При ночном пожаре в десятиэтажке угарным газом отравился ребенок

16 марта в 4:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на проезде Садовом, 9 в Харькове.
К месту пожара были направлены 2 пожарно-спасательных отделения 11-й пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница. На момент прибытия спасателей на первом этаже в подсобном помещении горел мусор двери в мусоросборник и входные двери в лестничную клетку на площади 6 кв.м.
В 4:43 пожарные локализовали огонь и в 05:10 ликвидирован.
Уже после ликвидации пожара стало известно, что у трехлетнего ребенока ухудшилось самочувствие. С подозрением на отравление угарным газом ее госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1. Как выяснилось, девочка с отцом до прибытия спасателей выходила наружу с 10-го этажа по задымленной лестничной клетке.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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