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16.03.2020  10:40   

Пара «близняшек» на проспекте Науки не давала спать двум нарядам пожарников (ФОТО)

Шевченковский район Харькова: спасатели потушили пожар в двух элитных внедорожниках.


://kh.dsns.gov.ua

16 марта в 2:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел у здания на пр. Науки, 40 в Харькове. Вспыхнули сразу 2 внедорожника «Dodge RAM 1500».

К месту происшествия прибыло 2 отделения 17-й Государственной пожарно-спасательной чатина на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в автомобилях горели моторные отсеки. Площадь пожара в одном из авто составляла около 5 кв.м., в другом - 3 кв.м. Открытое пламя грозило уничтожить обе машины.

Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и локализовали ее уже в 2:37. Полностью ликвидирован пожар в 3:36.

По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне. По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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