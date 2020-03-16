Пара «близняшек» на проспекте Науки не давала спать двум нарядам пожарников (ФОТО)

Шевченковский район Харькова: спасатели потушили пожар в двух элитных внедорожниках.
16 марта в 2:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел у здания на пр. Науки, 40 в Харькове. Вспыхнули сразу 2 внедорожника «Dodge RAM 1500».
К месту происшествия прибыло 2 отделения 17-й Государственной пожарно-спасательной чатина на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в автомобилях горели моторные отсеки. Площадь пожара в одном из авто составляла около 5 кв.м., в другом - 3 кв.м. Открытое пламя грозило уничтожить обе машины.
Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и локализовали ее уже в 2:37. Полностью ликвидирован пожар в 3:36.
По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне. По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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