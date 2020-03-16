Напротив Радмира – ДТП с пострадавшей (ФОТО)

Авария произошла около половины девятого утра понедельника на перекрестке улиц Академика Павлова и Василия Стуса.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 21061 и KIA.
В столкновения пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ. Медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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