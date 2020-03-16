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16.03.2020  10:27   

Напротив Радмира – ДТП с пострадавшей (ФОТО)

Авария произошла около половины девятого утра понедельника на перекрестке улиц Академика Павлова и Василия Стуса.


// Facebook

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 21061 и KIA.

В столкновения пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ. Медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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