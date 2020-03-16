Лобовое столкновение на Окружной зафиксировал регистратор одного из участников (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 16 марта День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 марта В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.