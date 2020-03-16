Лобовое столкновение на Окружной зафиксировал регистратор одного из участников (ВИДЕО)

Авария произошла в воскресенье, 15 марта.
На окружной, недалеко от комплекса Баден-Баден столкнулись две легковушки.
Один из участников аварии выложил запись видеорегистратора в социальные сети.
Официальная информация уточняется.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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