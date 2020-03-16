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16.03.2020  10:16   

Лобовое столкновение на Окружной зафиксировал регистратор одного из участников (ВИДЕО)

Авария произошла в воскресенье, 15 марта.


// Facebook

На окружной, недалеко от комплекса Баден-Баден столкнулись две легковушки.

Один из участников аварии выложил запись видеорегистратора в социальные сети.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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