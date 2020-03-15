15.03.2020 19:23
Стрельба и драка в центре Харькова: информация полиции
Полиция проводит расследование по факту конфликта на площади Поэзии.
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По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.
На месте происшествия к правоохранителям обратился 21-летний мужчина, который сообщил, что у него произошла драка с неизвестными.
Один из участников конфликта - 35-летний мужчина нанес заявителю телесные повреждения.
В то же время неизвестный сделал несколько выстрелов и скрылся.
Предмет, похожий на стартовый пистолет, было обнаружено на месте происшествия и направлен на экспертное исследование.
По предоставленным приметам недалеко от места преступления полицейские обнаружили 35-летнего злоумышленника, который нанес телесные повреждения заявителю, и доставили в отдел полиции.
После дачи объяснений мужчина был отпущен.
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.