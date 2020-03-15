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15.03.2020  19:23   

Стрельба и драка в центре Харькова: информация полиции

Полиция проводит расследование по факту конфликта на площади Поэзии.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о драке на площади Поэзии поступило в полицию 14 марта около 00:40.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.
 
На месте происшествия к правоохранителям обратился 21-летний мужчина, который сообщил, что у него произошла драка с неизвестными.
 
Один из участников конфликта - 35-летний мужчина нанес заявителю телесные повреждения.
 
В то же время неизвестный сделал несколько выстрелов и скрылся.
 
Предмет, похожий на стартовый пистолет, было обнаружено на месте происшествия и направлен на экспертное исследование.
 
По предоставленным приметам недалеко от места преступления полицейские обнаружили 35-летнего злоумышленника, который нанес телесные повреждения заявителю, и доставили в отдел полиции.
 
После дачи объяснений мужчина был отпущен.
 
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, драка, харьков, площадь поэзии
 
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