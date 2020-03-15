15.03.2020 19:23

Стрельба и драка в центре Харькова: информация полиции

Полиция проводит расследование по факту конфликта на площади Поэзии.



//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о драке на площади Поэзии поступило в полицию 14 марта около 00:40.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

На месте происшествия к правоохранителям обратился 21-летний мужчина, который сообщил, что у него произошла драка с неизвестными.

Один из участников конфликта - 35-летний мужчина нанес заявителю телесные повреждения.

В то же время неизвестный сделал несколько выстрелов и скрылся.

Предмет, похожий на стартовый пистолет, было обнаружено на месте происшествия и направлен на экспертное исследование.

По предоставленным приметам недалеко от места преступления полицейские обнаружили 35-летнего злоумышленника, который нанес телесные повреждения заявителю, и доставили в отдел полиции.

После дачи объяснений мужчина был отпущен.

По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.