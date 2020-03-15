ДТП в центре: проспект стал тесен для двух легковушек (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькова, на проспекте Незааисимости - ДТП.
Здесь в аварию попали два легковых автомоиля.
Информации о пострадавших пока нет.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.
В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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