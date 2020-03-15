15.03.2020 18:43

ДТП в центре: проспект стал тесен для двух легковушек (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькова, на проспекте Незааисимости - ДТП.

Здесь в аварию попали два легковых автомоиля.

Информации о пострадавших пока нет.