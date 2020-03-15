15.03.2020 18:13

Поднял пистолет и выстрелил: информация полиции о пальбе на Баварии

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта граждан на Григоровском шоссе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 марта 2002 года в 13:50 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что по Григорівському шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов вверх.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Новобаварського отдела полиции.

Полицейские установили, что между двумя харьковчанами произошел словесный конфликт. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх.

С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет и гильзы предположительно от стартового пистолета.

Информация зарегистрирована в Новобаварському отделе полиции. Решается вопрос относительно предоставления правовой оценки данного события.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.