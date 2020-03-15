15.03.2020 18:13
Поднял пистолет и выстрелил: информация полиции о пальбе на Баварии
Полиция устанавливает обстоятельства конфликта граждан на Григоровском шоссе.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 марта 2002 года в 13:50 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что по Григорівському шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов вверх.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Новобаварського отдела полиции.
Полицейские установили, что между двумя харьковчанами произошел словесный конфликт. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх.
С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет и гильзы предположительно от стартового пистолета.
Информация зарегистрирована в Новобаварському отделе полиции. Решается вопрос относительно предоставления правовой оценки данного события.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.