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15.03.2020  16:03   

На Холодной горе дерево упало на мужчину (ВИДЕО, Обновлено)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи, и подтверждает ГУ Нацполиции, на Григоровском шоссе, под напором ветра, упало дерево и придавило мужчину.

Спасти мужчину не удалось.

Тэги:  чп, придавило мужчину, харьков, упало дерево
 
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