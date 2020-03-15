На Холодной горе дерево упало на мужчину (ВИДЕО, Обновлено)

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Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 15 марта Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.

В выходные вернется зима: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.