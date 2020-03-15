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15.03.2020  14:22   

На Салтовке загорелся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Об пожаре в классике советского автопрома информируют очевидцы.


//t.me

Как сообщают соцсети, в районе перекрестка проспекта Тракторостроителей и улицы Валентиновской  загорелись Жигули.

Авто тушили своими силами, а затем подъехали и пожарные. 

Тэги:  пожар, авария, харьков, салтовка
 
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