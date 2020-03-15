На Салтовке загорелся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Об пожаре в классике советского автопрома информируют очевидцы.
Как сообщают соцсети, в районе перекрестка проспекта Тракторостроителей и улицы Валентиновской загорелись Жигули.
Авто тушили своими силами, а затем подъехали и пожарные.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.
В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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