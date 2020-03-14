В квартире на Рогани обнаружены два трупа: соседи уже задыхались от запаха

Пожарным и полиции пришлось вскрыть дверь, за которой оказались две жертвы последнего пиршества.
Как информируют пользователи соцсети, в 6 квартире 49-го дома по улице Грицевца найдены два трупа.
Сообщивший эту инофрмацию - один из соседей умерших.
Были вызваны полиция и пожарные на трупный запах (соседи уже несколько дней задыхались от него)
Хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками вместе со своим другом.
От алкоголя оба и умерли.
Владелец умер, сидя за столом на кухне, а второй лежал на полу.
Как информируют соседи, такая попойка продолжалась уже не первый год, но пика достигала после получения пенсии.
Для вас откроются широкие перспективы практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
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