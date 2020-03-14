Главная Новости Криминал и происшествия В квартире на Рогани обнаружены два трупа: соседи уже задыхались от запаха
14.03.2020  22:08   

В квартире на Рогани обнаружены два трупа: соседи уже задыхались от запаха

Пожарным и полиции пришлось вскрыть дверь, за которой оказались две жертвы последнего пиршества.


twitter.com

Как информируют пользователи соцсети, в 6 квартире 49-го дома по улице Грицевца найдены два трупа. 

Сообщивший эту инофрмацию - один из соседей умерших.

Были вызваны полиция и пожарные на трупный запах (соседи уже несколько дней задыхались от него)

Хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками вместе со своим другом.

От алкоголя оба и умерли.

Владелец умер, сидя за столом на кухне, а второй лежал на полу.

Как информируют соседи, такая попойка продолжалась уже не первый год, но пика достигала после получения пенсии.

Тэги:  смерть, труп, харьков, трупный запах, соседи задыхались
 
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