14.03.2020 22:08

В квартире на Рогани обнаружены два трупа: соседи уже задыхались от запаха

Пожарным и полиции пришлось вскрыть дверь, за которой оказались две жертвы последнего пиршества.



twitter.com

Как информируют пользователи соцсети, в 6 квартире 49-го дома по улице Грицевца найдены два трупа.

Сообщивший эту инофрмацию - один из соседей умерших.

Были вызваны полиция и пожарные на трупный запах (соседи уже несколько дней задыхались от него)

Хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками вместе со своим другом.

От алкоголя оба и умерли.

Владелец умер, сидя за столом на кухне, а второй лежал на полу.

Как информируют соседи, такая попойка продолжалась уже не первый год, но пика достигала после получения пенсии.