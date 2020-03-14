ДТП: микроавтобус крепко поцеловал дерево (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 14 марта Для вас откроются широкие перспективы практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.

В выходные вернется зима: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.