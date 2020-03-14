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14.03.2020  21:52   

ДТП: микроавтобус крепко поцеловал дерево (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Каа информируют пользователи соцсети, на Московском проспекте, 32 - ДТП.

Здесь микроавтобус врезался и снес дерево, которое, в результате, упало на авто. 

Информации о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в дерево, дерево упало
 
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