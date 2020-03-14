ДТП: микроавтобус крепко поцеловал дерево (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Каа информируют пользователи соцсети, на Московском проспекте, 32 - ДТП.
Здесь микроавтобус врезался и снес дерево, которое, в результате, упало на авто.
Информации о пострадавших пока нет.
Для вас откроются широкие перспективы практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
влажность:
давление:
ветер: