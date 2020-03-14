14.03.2020 17:51

Три тинейджера и двое взрослых: под Харьковом поймана группа наркосбытчиков (ФОТО)

Мартовская пятница 13-е 2020 года стала последней в истории существования преступной компании.



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Полиция разоблачила группу наркосбытчиков, которые длительное время действовали в Лозовском районе Харьковской области

В феврале 2019 года в полицию поступила информация о том, что неизвестные на территории города Лозовая распространяют наркотики путем «закладок» через Интернет-магазин.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 13 марта полицейскими Лозовского райотдела совместно с управлением противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Лозовского района злоумышленники были разоблачены. Правоохранители установили, что фигуранты, в целях конспирации преступной деятельности, постоянно меняли номера мобильных телефонов, пользовались значительным количеством мобильных терминалов, разговоры вели в завуалированной форме. Для получения наличных средств от сбыта наркосредств злоумышленники использовали электронные кошельки и карточные счета банков Украины, в том числе оформленные на других лиц. Организовал сеть распространения наркотических средств и психотропов, распределил роли между участниками, лично организовывал поставку наркотических средств в город Лозовая, контролировал поступление денежных средств на карточные счета, их дальнейшее распределение между участниками 22-летний мужчина. С этой целью он создал Интернет-магазин.

Среди его подельников - трое несовершеннолетних и 35-летний мужчина.

16-летний соучастник - фасовщик, хранил по месту проживания, фасовал и скрывал отдельные дозы наркотических средств и психотропных веществ в местах, недоступных для большинства граждан, с привязкой к соответствующим адресам.

К обязанностям 16-летней девушки входило прием заказов от наркозависимых лиц и их передача организатору Интернет-магазина, который в дальнейшем в мессенджере предоставлял фотографию места хранения и адрес с идентификационными признаками. 35-летний злоумышленник розкладував «закладки», а 16-летний - осуществлял администрирование ресурса в мессенджере, размещал наклейки на объектах инфраструктуры, общался с наркозависимыми в мессенджере, выдавал бесплатные пробы наркотических средств и психотропных веществ с целью популяризации магазина. Во время санкционированных обысков по местам проживания злоумышленников, а также в гаражных помещениях полицейские изъяли мобильные телефоны, SIM-карты различных мобильных операторов, банковские карты, электронные весы, ноутбук, около 1 тысячи пакетов с фиксатором для фасовки, рекламные наклейки магазина в количестве 100 штук, психотропное вещество PVP. Кроме того, один из соучастник сообщил полицейским 16 мест сделанных им накануне «закладки» психотропного вещества PVP. Проведенными осмотрами указанные «закладки» изъяты. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время 22-летнему организатору преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.

Полицейскими установлено большое количество потребителей, которые ранее приобрели наркотические средства и психотропные вещества у указанных лиц. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим изобличенным участникам группы и избрании им меры пресечения, а также наложения ареста на изъятые денежные средства и иное имущество участников группы.