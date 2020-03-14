Жесткое ДТП: столкновение с фурой и вылет с трассы (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсетей, на окружной - авария.
На трассе стоит подбитая фура, а под откос вылетел легковой автомобиль.
Информации о пострадавших пока нет.
Для вас откроются широкие перспективы практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
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