Главная Новости Криминал и происшествия Жесткое ДТП: столкновение с фурой и вылет с трассы (ФОТО, ВИДЕО)
14.03.2020  16:16   

Жесткое ДТП: столкновение с фурой и вылет с трассы (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на окружной - авария.

На трассе стоит подбитая фура, а под откос вылетел легковой автомобиль.

Информации о пострадавших пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков, вылет с трассы
 
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