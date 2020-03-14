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14.03.2020  13:37   

Нападали на парковках: два залетных южанина грабили богатых харьковчанок (ФОТО)

Полицейские задержали двух разбойничавших иностранцев.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, жертвами злоумышленников, как правило, становились женщины, которые передвигались на автомобилях премиум класса и посещали торговые центры.
 
Мужчины следили за ними, сопровождали по маршруту движения автомобиля к месту парковки, где непосредственно и нападали.
 
Сейчас проверяется причастность указанных граждан к совершению около десятка преступлений на территории города Харькова.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Управления уголовного розыска и Холодногорского отдела полиции задержали 39 и 43-летних граждан Грузии.
 
Как выяснилось, в Харькове злоумышленники проживали в частном домовладении, которое арендовали длительное время. Для разговоров между собой злоумышленники использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет соединения.
 
Во время совершения преступлений они передвигались на автомобиле «AUDI A6 AVANT» с номерными знаками иностранной регистрации. Чтобы не «засветить» машину, они также использовали знаки, которые принадлежали другим лицам.
 
По фактам совершенных данными лицами преступлений следователями открыты уголовные производства по ч.1 ст. 185 (кража) и ч.1, ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность нападавших к совершению аналогичных и других уголовных правонарушений на территории г. Харькова и Харьковской области.
 
Во время осмотра личных вещей задержанных, обыска транспортного средства, а также места их проживания полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе похищенные вещи потерпевших.
 
Полиция обращается к гражданам, кто узнал среди них свое личное имущество, сообщить информацию по телефону (057) 730-82-19 к Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбой, харьков, грабители, иностранцы
 
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