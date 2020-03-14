14.03.2020 09:39

Автоворам с арсеналом взрывчатки светит до семи лет за решеткой

Джентльмены удачи предстанут перед судом.



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Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении трем мужчинам по факту незаконного хранения взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Установлено, что указанные мужчины в составе организованной группы, используя так называемые «кодграберы» - специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, неоднократно совершали кражи из автомобилей. Автоворы работали на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.

12 марта 2020 в рамках указанного уголовного производства правоохранителями проведено санкционированные судом обыски по месту жительства злоумышленников и изъято гранаты, «кодграберы», похитит имущество и денежные средства, полученные преступным путем. Правоохранители задержали двух участников группировки в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Решается вопрос о сообщение указанным участникам группировки о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Указанное уголовное производство расследует следственный отдел УСБУ в Харьковской области.

За незаконное хранение взрывных устройств фигурантам краж грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.