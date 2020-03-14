Главная Новости Криминал и происшествия Автоворам с арсеналом взрывчатки светит до семи лет за решеткой
14.03.2020  09:39   

Автоворам с арсеналом взрывчатки светит до семи лет за решеткой

Джентльмены удачи предстанут перед судом.


//facebook.com
Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении трем мужчинам по факту незаконного хранения взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
Установлено, что указанные мужчины в составе организованной группы, используя так называемые «кодграберы» - специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, неоднократно совершали кражи из автомобилей. Автоворы работали на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.
 
12 марта 2020 в рамках указанного уголовного производства правоохранителями проведено санкционированные судом обыски по месту жительства злоумышленников и изъято гранаты, «кодграберы», похитит имущество и денежные средства, полученные преступным путем. Правоохранители задержали двух участников группировки в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Досудебное расследование продолжается. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Решается вопрос о сообщение указанным участникам группировки о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).
 
Указанное уголовное производство расследует следственный отдел УСБУ в Харьковской области.
 
За незаконное хранение взрывных устройств фигурантам краж грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  воровство, взрывчатка, харьков, грабили авто, арсенал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.03 Криминал и происшествия Украли инвалидную коляску: копы задержали воров 27.02 Криминал и происшествия Подростки взломали и обокрали кафе (ФОТО) 25.02 Криминал и происшествия Соблазнился барсеткой: обокрал авто и пойман копами (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 