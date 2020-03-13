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13.03.2020  19:14   

ДТП: На Южной Салтовке не поделили перекресток

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на перекрестке проспекта Ладау и улицы Краснодарской - ДТП.

Здесь не столкнулись два легковых авто.

Информации о пострадваших пока нет.  

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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