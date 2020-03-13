ДТП: На Южной Салтовке не поделили перекресток

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на перекрестке проспекта Ладау и улицы Краснодарской - ДТП.
Здесь не столкнулись два легковых авто.
Информации о пострадваших пока нет.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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