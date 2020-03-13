ДТП: На Южной Салтовке не поделили перекресток

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 13 марта Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 16 марта В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.