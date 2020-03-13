13.03.2020 18:23

Харьковские копы сожгли около тонны конфискованных наркотиков (ФОТО)

Растения и вещества, которые были изъяты по решению суда, сожгли в доменных печах одного из госпредприятий города.



hk.npu.gov.ua

Как проинформировало ГУ Нацполиции, в Харькове полиция уничтожила около тонны наркотических средств

Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.

Как рассказал начальник сектора разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управление противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области Рустам Шихов, изъятые из незаконного оборота наркорастений, психотропные вещества, прекурсоры и оборудование для их изготовления и употребления находились на хранении в полиции и по решению суда подлежали уничтожению.

Среди уничтоженного - более 100 литров опия ацетилированного, более 300 килограммов каннабиса, около полтонны орудий для изготовления и употребления наркосредств, психотропных веществ и тому подобное.

Все указанные наркотические средства изъяты из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках открытых уголовных производств.