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13.03.2020  18:23   

Харьковские копы сожгли около тонны конфискованных наркотиков (ФОТО)

Растения и вещества, которые были изъяты по решению суда, сожгли в доменных печах одного из госпредприятий города.


hk.npu.gov.ua
Как проинформировало ГУ Нацполиции,  в Харькове полиция уничтожила около тонны наркотических средств
 
Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.
 
Как рассказал начальник сектора разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управление противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области Рустам Шихов, изъятые из незаконного оборота наркорастений, психотропные вещества, прекурсоры и оборудование для их изготовления и употребления находились на хранении в полиции и по решению суда подлежали уничтожению.
 
Среди уничтоженного - более 100 литров опия ацетилированного, более 300 килограммов каннабиса, около полтонны орудий для изготовления и употребления наркосредств, психотропных веществ и тому подобное.
 
Все указанные наркотические средства изъяты из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках открытых уголовных производств.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  сожгли наркотики, харьков, наркота, полиция
 
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