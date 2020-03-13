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13.03.2020  16:11   

На Основе поймали закладчика наркотиков (ФОТО)

Действия распространителя наркоты были замечены харьковчанами.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Науполиции, в Основянский райотдел поступила информация о том, что на территории района мужчина делает закладки наркотиков.
 
При выезде на место полицейские обнаружили 27-летнего мужчину, который имел при себе 10 полимерных пакетов с порошкообразным веществом и таблетками.
 
Как пояснил правонарушитель, указанные вещества он сбывал путем «закладок».
 
Еще 14 пакетов человек успел разложить на территории района.
 
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.
 
Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  закладки, наркотики, харьков
 
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