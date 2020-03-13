13.03.2020 16:11

На Основе поймали закладчика наркотиков (ФОТО)

Действия распространителя наркоты были замечены харьковчанами.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Науполиции, в Основянский райотдел поступила информация о том, что на территории района мужчина делает закладки наркотиков.

При выезде на место полицейские обнаружили 27-летнего мужчину, который имел при себе 10 полимерных пакетов с порошкообразным веществом и таблетками.

Как пояснил правонарушитель, указанные вещества он сбывал путем «закладок».

Еще 14 пакетов человек успел разложить на территории района.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.