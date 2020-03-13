Ночью под многоэтажкой на поселке Жуковского массово горели автомобили (ВИДЕО, ФРОТО)

Причина пожара устанавливается.
13 марта в 3:59 на номер «101» поступило, что у 9-этажного жилого дома по улице Академика Проскуры, 3Б горят автомобили.
К месту происшествия были направлены 2 отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.
На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 4 автомобиля: микроавтобус «Opel Vivaro», легковушки «Skoda Fabia», «Volkswagen Golf IV», «LADA Priora».
Общая площадь пожара составляла 20 кв.м.
С помощью генератора пены спасатели локализовали огонь в 4:36 и ликвидировали его в 05:20.
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Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
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