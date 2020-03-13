13.03.2020 14:19

Убытки на 10 миллионов: сообщено о подозрении еще четырем чиновникам

Еще четырем лицам, причастным к вырубке деревьев сообщено о подозрении в служебной халатности.



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В ходе досудебного расследования установлено, что на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство» осуществлялась незаконная порубка леса.

Четырем лицам - двум мастерам леса, старшему мастеру леса и лесничему - сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Одному из мастеров леса суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства и отстранил от должности. Вопрос об избрании меры пресечения остальным трем лицам в настоящее время решается.

Кроме того, ранее еще двум мастерам леса ГП «Октябрьское лесное хозяйство» сообщено о подозрении в совершении этого же преступления - служебной халатности. Одному из них суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а другому - в виде личного обязательства.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за вырубки более 750 деревьев 6 указанными лицами, составляет почти 10500000 грн.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.