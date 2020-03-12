12.03.2020 17:41

ДТП: водитель на японце сбил женщину

Пострадавшая - в больнице.



//news.pn

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о ДТП на улице Валентиновской поступила в полицию 11 марта 2020 года около 21:00.

Установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mitsubshi совершил наезд на 50-лтенюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшую доставили в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.