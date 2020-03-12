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12.03.2020  17:41   

ДТП: водитель на японце сбил женщину

Пострадавшая - в больнице.


//news.pn
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о ДТП на улице Валентиновской поступила в полицию 11 марта 2020 года около 21:00.
 
Установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mitsubshi совершил наезд на 50-лтенюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
 
Пострадавшую доставили в больницу.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбил женщину
 
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