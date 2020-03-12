ДТП: немецко-японское столкновение частично перекрыло улицу (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Клочковской - авария
Здесь произошло тройное ДТП с участием BMW Z4, Audi, Subaru.
Пробка.
Пдробностей о пострадавших пока нет.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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