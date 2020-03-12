Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: немецко-японское столкновение частично перекрыло улицу (ВИДЕО)
12.03.2020  16:11   

ДТП: немецко-японское столкновение частично перекрыло улицу (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Клочковской - авария

Здесь произошло тройное ДТП с участием  BMW Z4, Audi, Subaru.

Пробка.

Пдробностей о пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, тройное дтп, перекрыли дорогу, пробка
 
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