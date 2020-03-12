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12.03.2020  15:02   

На Алексеевке остановили пьяного водителя

Вину водителя определит суд.


// Telegram

12 марта около 1:50 на улице Целиноградской, 56 патрульные остановили автомобиль MAZDA-3 за нарушение правил дорожного движения, а именно – неосвещенный номерной знак в темное время суток.

При общении с водителем патрульные обнаружили у гражданина признаки алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили соответствующие административные материалы, а именно: постановление по ч. 6 ст. 121 КУоАП и протокол по ч. 1 ст. 130 КУпАП. Материал будут переданы в суд.

Тэги:  пьяный, патрульные
 
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