На Алексеевке остановили пьяного водителя

Вину водителя определит суд.
12 марта около 1:50 на улице Целиноградской, 56 патрульные остановили автомобиль MAZDA-3 за нарушение правил дорожного движения, а именно – неосвещенный номерной знак в темное время суток.
При общении с водителем патрульные обнаружили у гражданина признаки алкогольного опьянения.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался в присутствии двух свидетелей.
На водителя автомобиля Mazda патрульные составили соответствующие административные материалы, а именно: постановление по ч. 6 ст. 121 КУоАП и протокол по ч. 1 ст. 130 КУпАП. Материал будут переданы в суд.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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