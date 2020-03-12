12.03.2020 15:02

На Алексеевке остановили пьяного водителя

Вину водителя определит суд.



// Telegram

12 марта около 1:50 на улице Целиноградской, 56 патрульные остановили автомобиль MAZDA-3 за нарушение правил дорожного движения, а именно – неосвещенный номерной знак в темное время суток.



При общении с водителем патрульные обнаружили у гражданина признаки алкогольного опьянения.



От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался в присутствии двух свидетелей.



На водителя автомобиля Mazda патрульные составили соответствующие административные материалы, а именно: постановление по ч. 6 ст. 121 КУоАП и протокол по ч. 1 ст. 130 КУпАП. Материал будут переданы в суд.