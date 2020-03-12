Главная Новости Криминал и происшествия Украли инвалидную коляску: копы задержали воров
12.03.2020  14:11   

Украли инвалидную коляску: копы задержали воров

Преступление произошло на Основе.


facebook.com
ГУ Нацполиции сообщает о задержании воров, укравших инвалидную электрокалялску.
 
27 января 2020 года в Основянский райотдел полиции поступило заявление от 24-летней женщины о том, что из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили ее электрический инвалидную коляску.
 
В результате розвска в совершении преступления сотрудники отдела разоблачили 23 и 20-летних мужчин.
 
Злоумышленники ночью зашли в подъезд и завладели имуществом заявительницы.
 
Сумма материального ущерба составляет почти 53 000 гривен.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, инвалидная коляска, харьков, украли, кража
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.02 Криминал и происшествия Подростки взломали и обокрали кафе (ФОТО) 25.02 Криминал и происшествия Соблазнился барсеткой: обокрал авто и пойман копами (ФОТО) 21.02 Криминал и происшествия Застала дома вора: брызнул из баллончика и убежал с драгоценностями
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 