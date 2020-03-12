12.03.2020 14:11

Украли инвалидную коляску: копы задержали воров

Преступление произошло на Основе.



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ГУ Нацполиции сообщает о задержании воров, укравших инвалидную электрокалялску.

27 января 2020 года в Основянский райотдел полиции поступило заявление от 24-летней женщины о том, что из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили ее электрический инвалидную коляску.

В результате розвска в совершении преступления сотрудники отдела разоблачили 23 и 20-летних мужчин.

Злоумышленники ночью зашли в подъезд и завладели имуществом заявительницы.

Сумма материального ущерба составляет почти 53 000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.